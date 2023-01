2022 All Parish football team

Staff Report

Here is the All Parish football team for 2022:

All Parish Football 2022

First team offense:

QB Bryce Leonard, Ascension Catholic

RB Walter Samuel, East Ascension

RB Robert Kent, Donaldsonville

RB Gary Dukes, Dutchtown

WR Zhavier Jupiter, East Ascension

WR Brooks Leonard, Ascension Catholic

WR Calvin Delone, Ascension Catholic

Athlete Pierson Parent, Dutchtown

Athlete AK Burrell, Dutchtown

TE Dylan Dicharry, Dutchtown

OL Hunter Lowery, Dutchtown

OL Ethan Fields, Dutchtown

OL LaShawn Bell, Ascension Catholic

OL Wayne McKinney, Dutchtown

OL Travis Cedotal, Ascension Catholic

OL Chantz Banks, East Ascension

Kicker Diego Ontiveros, East Ascension

Returner: Calvin Delone, Ascension Catholic

MVP: Pierson Parent Dutchtown and Bryce Leonard

First team defense:

DL Diego Spears, Dutchtown

DL Dylan Carpenter, St. Amant

DL Josh Hobdy, East Ascension

DL Travis Cedotal, Ascension Catholic

LB Dickson Agu, Dutchtown

LB Anthony Coleman, East Ascension

LB Patrick Cancienne, Ascension Catholic

LB Joshua Berfect, East Ascension

LB Robert Kent, Donaldsonville

DB Landon Szubinski, Ascension Catholic

DB AK Burrell, Dutchtown

DB Tanner Stanga, East Ascesnion

DB Chad Elzy, Ascension Catholic

DB Rayien Oatis, Donaldsonville

Flex: Carter Hanberry, East Ascesnion

Punter Landon Szubinski, Ascension Catholic

MVP: Dylan Carpenter, St. Amant

Second team offense:

QB Pierson Parent, Dutchtown

RB Chad Elzy, Ascension Catholic

RB: Brayden Duke, Ascension Christian

RB Casey Mays, Ascension Catholic

RB Josh Morrise, St. Amant

WR Jackson Chiasson, East Ascesnion

WR Brennon Thompson, East Ascension

WR Layton Melancon, Ascension Catholic

Athlete Antwon Foster, East Ascension

TE Jamiris Breaux, Ascension Catholic

OL Trinity Williams, St. Amant

OL Mason Vaughan, St. Amant

OL Chase Cangelosi, Dutchtown

OL Aiden Joseph, East Ascension

OL Markale Fisher, Donaldsonville

OL Kelvin Gray, East Ascension

Returner Brennon Thompson, East Ascension

Kicker Layton Melancon, Ascension Catholic and Preston Connelly, Ascension Christian

Second defense:

DL Trent Landry, Ascension Catholic

DL: Peyton Anderson, St. Amant

DL: Sidney Joseph, East Ascension

DL Josh Barber, Ascension Catholic

LB Braxon Trabeau, St. Amant

LB Anson McCaffrey, Dutchtown

LB Noah Robicheaux, Ascension Catholic

LB Cole Langlois, Dutchtown

DB N’Derius Walker, East Ascension

DB D’Ron McZeal, East Ascension

DB Brooks Leonard, Ascension Catholic

DB Jhaviri Williams, Donaldsonville

DB Layne Swanson, St. Amant

Flex Shane Landry, St. Amant

Punter Corbin Roussel Dutchtown and Markale Fisher, Donaldsonville.