LSU announces May 2023 graduates from Ascension Parish

LSU announced May 2023 spring graduates, including many from Ascension Parish.

Local graduates included:

Olivia Lee Grice, Prairieville

College of the Coast & Environment

Reagan Nichole Comeaux, Prairieville; Clifford Allen Johnson Jr., Gonzales; Matthew Parker, Gonzales

College of Agriculture

Cameron Elizabeth Accardo, Prairieville; Caroline Grace Babin, Prairieville; Zachary Eugene Bell, Prairieville; Paige Catherine Brown, Prairieville; Joseph Fenton Cazedessus Jr., Geismar; Caroline Mary Landry, Gonzales; Karen B. Lapeyrouse, Geismar; Isabella Latuso, Prairieville; Isabelle Rose Morgan, Prairieville; Alexis Ruth Taylor, Prairieville; Sierra LeeAnn Uselton, Gonzales; Paige Elizabeth Zeringue, Saint Amant

College of Art & Design

Zyzenti T. Brito, Gonzales; Avery Mykel Haynes, Prairieville; Journey M. LeBlanc, Prairieville; Donna G. Moore, Prairieville; Victor E. Ortega Cruz, Prairieville; Colin Hung Tran, Prairieville; Emily T. Tran, Prairieville; Kayla L. Weidel, Geismar

E. J. Ourso College of Business

Chloe Alper, Geismar; Kelly Alvarez, Prairieville; Morgan Ashley Bourque, Gonzales; Grace K. Bradley, Prairieville; Thomas Matthew Bushart Jr., Prairieville; Parker Henry Delatte, Prairieville; Alex Charles Gros, Donaldsonville; Demi Renee Guedry, St. Amant; Lindsey Nicole Hall, Prairieville; Nolan Hutchinson, Prairieville; Alexis Hymel, Gonzales; Suleiman Ahmad Kayed, Prairieville; Dylan James Larzelere, Prairieville; Jacob Merrill Lewis, Prairieville; Kevin Ryan Medine, Prairieville; Jack Donald Merrifield, Prairieville; Aria Jane Rife, Geismar; Devon Dale Teer, Prairieville

College of Engineering

Ryan Achee, Gonzales; Gerald Wayne Anthony Jr., Baton Rouge; Reed Joseph Babin, Saint Amant; Zachary Babin, Prairieville; Cyrus D. Bahman, Prairieville; Andrew T. Cedel, Prairieville; Dean M. Compton, Gonzales; Cameron Jude Courtois, Prairieville; Daniel W. Crain, Geismar; Dennis T. Duong, Prairieville; Liam Heath Evans, Geismar; Zachary D. Faulkner, Prairieville; Hayden Gemeinhardt, Prairieville; Hayden Gemeinhardt, Prairieville; Blake Matthew Guidry, Prairieville; Jacob Carl Hall, Prairieville; Andrew M. Hardee, Prairieville; Nicholas Anthony James, Prairieville; Andreas Aristoteles Kafkallides, Prairieville; Logan Lafauci, Gonzales; Landon Lemoine, Gonzales; Connor John McCarthy, Saint Amant; Blake Joseph Nassar, Prairieville; Brock Nolan, Gonzales; Joshua L. Ordeneaux, Prairieville; Dustin R. Philippe, Prairieville; Cullen Phillips, Prairieville; Chris Pugh Jr., Prairieville; Allison Joyce Rodrigue, Prairieville; Carter Roussel, Prairieville; Logan Charles Simoneaux, Prairieville; Noah Jakob Stafford, Gonzales; Logan Marie West, Prairieville; Nicholas C. Wetta, Gonzales; Garret J. Zirkle, Prairieville

College of Human Sciences & Education

Conlie Eve Banker, Prairieville; Megan Elizabeth Benoit, Saint Amant; Alyson Marie Boe, St. Amant; Kaylynn Michelle Broussard, St. Amant; Kylie Jet Cain, Prairieville; Koby Roshon Caster, Gonzales; Madison Claire Chaix, Prairieville; Madeline Michele Clouatre, St. Amant; Caleb Charles Cretini, Prairieville; Marie C. Grisaffe, Donaldsonville; Destiny A. Hawkins, Prairieville; Cleveland De-Roger Jackson, III, Prairieville; Jacqueline Diana Le Grange, Geismar; Anna M. Legendre, Prairieville; Julia Camille Lemann, Donaldsonville; Trey Michael Martin, Prairieville; Simone J. Mixon, Prairieville; McKenzie J. Nassar, Saint Amant; Ethan Thanh Dat Nguyen, Baton Rouge; Ebony DeShae Norwood, Prairieville; Avery V. Pennington, Gonzales; Caitlin Elizabeth Smith, Prairieville; Jordan J. Sparkman, Gonzales; Anna Marie Thibodeaux, Prairieville; Kennedi Lauren Thompson, Geismar; Toni Kristine Vaughn, Gonzales; Lauren Elizabeth White, Prairieville

College of Humanities & Social Sciences

Brendan Michael Aguillard, Prairieville; Connor Anderson, Hammond; Fiona E. Atchison, Prairieville; Charlene Templet Bourgeois, Gonzales; Jervey Clint Cheveallier V, Prairieville; Andrew Brooks Clarke, Prairieville; Nadiya Kathryn Colbert, Gonzales; Alexa Nicole Contine, Prairieville; Cathy Do, Prairieville; Coy S. Fortenberry, Prairieville; Madelyn Ashli Fuselier, Gonzales; Olivia Lee Grice, Prairieville; Emily Nicole Hebert, St. Amant; Allysia McKenzie James, Gonzales; Erin Rylee Johnson, Prairieville; Sophie Lynn Jones, Prairieville; Averi Olivia Lambert, Prairieville; Eden Camille Landry, Geismar; Jackson LeBoeuf, Prairieville; Jackson LeBoeuf, Prairieville; Hannah Marie Loy, Prairieville; Vivian An Luong, Gonzales; Cameron Jade Mathews, Sorrento; Andrea Gabriela Matus, Prairieville; Kate Elizabeth Michel, Prairieville; Madison Claire Mistretta, Prairieville; Sal Edward Montalbano, Prairieville; Kate Elizabeth Palmisano, Prairieville; Chloe C. Panks, Prairieville; Graham Perkins, Prairieville; Brooke Larroux Pittman, Prairieville; Domenic Joseph Purdy, Prairieville; Kandace Joanai Scioneaux, Gonzales; Brian Sopan, Geismar; Baylee Elizabeth Sullivan, Geismar; Naomi Lynn Voivedich, Prairieville; Natalie Jordan Dannielle Wright, Prairieville

Manship School of Mass Communication

Hailey E. Austin, Prairieville; Ann Marie Frisby, Gonzales; Sarah Elizabeth Galli, Gonzales; Kyle Patrick Johnson, Baton Rouge; Jacob A. Lofton, Prairieville; Gabrielle Martinez, Gonzales; Carley Layne Oakley, Gonzales; Domenic Joseph Purdy, Prairieville; Cameron E Soulier, Gonzales; Annalise Kate Vidrine, Prairieville

College of Music & Dramatic Arts

Isaiah Nathaniel Cleveland, Prairieville

College of Science

Brennan M. Abbott, Prairieville; Tanishapriya Agrawal, Prairieville; Lauren Aguillard, Prairieville; Luke Christian Anseman, Prairieville; Gabriella Maria Barreneche, Prairieville; Kayla Nicole Bougere, Geismar; Emma Elizabeth Breaux, Gonzales; Destyn Leigh Dicharry, Prairievillle; Andrea Granera, Prairieville; Alexandra Ann Hawk, Prairieville; Tayler Mae Hooper, St. Amant; John Hurst, Prairieville; Mollie Elizabeth LaCroix, Prairieville; Andrea Gabriela Matus, Prairieville; Kate Elizabeth Michel, Prairieville; Tanisha Minesh Patel, Prairieville; Gracie Joy Poe, Prairieville; Sophie Ann Poirrier, St. Amant; Madeleine Claire Richard, Geismar; Brittney Dionelle Stevens, Prairieville; Mason Thibodeaux, Geismar; Michelle Wai Yee Wong, Prairieville; Stephanie Wai Man Wong

Pinkie Gordon Lane Graduate School

Master's

Duck Babin, Saint Amant; Duck Babin, Saint Amant; Lori Kathryn Berteau, Prairieville; Daria Denise Coleman, Prairieville; Lauren Marie Delhaye, Saint Amant; Camryn Nicole Green, Geismar; Paige Johnson, Prairieville; Stefanos Miguel Kafkallides, Prairieville; Sharon Darnell Madere, Gonzales; Jacob P. Marchand, Gonzales; Olivia Grace Phelps, Prairieville; Wendy A. Phillips, Prairieville; Cambrie Reed, Donaldsonville; Cambrie Reed, Donaldsonville; Riley Lauren Regira, Gonzales; Amy Schexnayder, Sorrento; Abbey Grace Weselak, Praireiville; Abbey Grace Weselak, Praireiville

School of Veterinary Medicine

Doctorate

Jena Marie Dicharry Van Houten, Gonzales; Rachel Renee Eddy, Gonzales; Meghan Elizabeth Melugin, Gonzales