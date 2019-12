With the football season over, it is time to see all the postseason honors.

Area squads were well-represented in their all-district teams with multiple players picking up First-Team All-District honors.

CLASS 4A

DISTRICT 3

FIRST TEAM

QUARTERBACK – Blake McGehee, Tioga

RUNNING BACKS – Jalyn Thurman, DeRidder; Antonio Logan, Tioga; Caleb Gallashaw, Leesville

TIGHT END – Noah Allain, Leesville

WIDE RECEIVERS – Kenny Ravare, Tioga; Jomarian Lilly, Tioga; Darius Sawyer, Leesville

OFFENSIVE LINE – Jatavionne Lotts, Tioga; Terrance Sanders, Tioga; BJ Williams, DeRidder; Demarcus Woods, DeRidder; Zaquavion Watson, Bolton

KICKER – Jose Mijares, DeRidder

RETURN SPECIALISTS – D'Ante Gallashaw, Leesville; Thomas Miles, Peabody

ATHLETE – KJ Gooden, DeRidder

DEFENSIVE LINE – Amery Edwards, Tioga; Eric Whelen, Bolton; Kris Stewart, Peabody; Darren Griffin, DeRidder

LINEBACKERS – Jaylon Turner, Peabody; Josiah Henry, DeRidder; Jakobe Brock, Tioga; Tre Brass, Peabody

DEFENSIVE BACK – Josh Ponthier, Tioga; Darius Allen, Leesville; Elijah Roshell, DeRidder; Quan Williams, Leesville

PUNTER – Blake McGehee, Tioga

FLEX – Jadarrion Byrd, Peabody



OFFENSIVE MVP – Blake McGehee, Tioga

DEFENSIVE MVP – Jakobe Brock, Tioga

COACH OF THE YEAR – Kevin Cook, Tioga

SECOND TEAM

QUARTERBACK – Jacob Mount, Leesville

RUNNING BACKS – Jadarrius Welch, Bolton; Arthur Lavalais, Peabody; D'Ante Gallashaw, Leesville

TIGHT END – Kris Stewart, Peabody

WIDE RECEIVERS – Ashton Broussard, DeRidder; Thomas Miles, Peabody; Khrystian Hoffpauir, Leesville

OFFENSIVE LINE – David Overstreet, Peabody; Steven Winslow, Leesville; Trevor Dickens, DeRidder; Dillon Desselle, Tioga; Gabe Graham, Tioga

KICKER – Robert Bennett, Tioga

ATHLETE – Thomas Miles, Peabody

DEFENSIVE LINE – Darius Jones, Peabody; Bralyn Lewis, Peabody; Demarcus Hunt, DeRidder; Christian Sage, Leesville

LINEBACKERS – Chris Davis, Leesville; TJ Grines, Tioga; Carey Hudson, Tioga; Dawson Herbert, DeRidder

DEFENSIVE BACKS – Eric Gullette, Peabody; Zeke Dupas, Tioga; OJ Pemberton, Tioga; Isiah Roberson, DeRidder

PUNTER – Jacob Mount, Leesville

FLEX – Zeke Dupas, Tioga

CLASS 3A

DISTRICT 4

SOUTH BEAUREGARD ONLY

FIRST TEAM

OFFENSIVE LINE – Brady Jacobsen

SECOND TEAM

RUNNING BACKS – Colby Hollier, Jayden Derouen

OFFENSIVE LINE – Brock Netherland

TIGHT END – Jacob Darbonne

DEFENSIVE LINE – Jacob Darbonne

LINEBACKERS – Dylan Jimenez, Kace Armentor

DEFENSIVE BACK – Nick Uhlik, Iverson Robinson

KICKER – Britton Coleman



HONORABLE MENTION

Kyler Kibodeaux

Collin Gunter

Jackson LeBouef

Micah Johnson

Cale Jacobsen

Trey Jeffries

CLASS 2A

DISTRICT 5

FIRST TEAM

QUARTERBACKS – Drew Heinen, Vinton; Gunner Gearen, DeQuincy

RUNNING BACKS – Grant Ducote, Rosepine; Ty Fuselier, Kinder; Keyon Pugh, Oakdale

TIGHT END – Cole Donahue, Rosepine

WIDE RECEIVERS – Jaden Carrier, Vinton; Cooper Hext, DeQuincy; Braylon Snell, DeQuincy

OFFENSIVE LINE – Wesley Willis, Rosepine; Bryce McManus, Pickering; Jack Roberts, Kinder; Adam Beard, Vinton; Kamden Perkins, DeQuincy

KICKER – Zack LaFargue, Kinder

RETURN SPECIALIST – Keyon Pugh, Oakdale

ATHLETE – Skyler Leckett, Kinder

DEFENSIVE LINE – Hunter Harriman, Rosepine; Tyler Hayes, Kinder; Jarron Toups, Kinder; Dallas Daniels, Oakdale

LINEBACKERS – Caden Stephens, Rosepine; Gavin Johnson, Kinder; Tristian Ballard, Oakdale; Austin Benoit, Vinton

DEFENSIVE BACKS – Skyler Leckett, Kinder; William Fontenot, Kinder; Jahiem Kirklin, Oakdale; Jacob Goodfriend, DeQuincy

PUNTER – Ethan Frey, Rosepine

FLEX – Cornell Brown, Oakdale

OFFENSIVE MVP – Keyon Pugh, Oakdale

DEFENSIVE MVP – Cornell Brown, Oakdale

COACH OF THE YEAR – Bret Fuselier, Kinder

SECOND TEAM

QUARTERBACK – Hayes Fawcett, Kinder

RUNNING BACKS – Greg Jones, Pickering; Jordan Janice, Vinton; Taije Ceasar, DeQuincy

WIDE RECEIVERS – Josh Cummings, Rosepine; Keishawn Budwine, Vinton; Darius Captain, Kinder

OFFENSIVE LINE – Waylon Leslie, Rosepine; Braylyn Larce, Kinder; Tyler Hayes, Kinder; DJ Moore, Kinder, Mason Moore, DeQuincy

KICKER – Daniel Rodriguez, Oakdale

RETURN SPECIALIST – Isiah Stinson, Rosepine

DEFENSIVE LINE – Scott Wisby, Rosepine; Bryce McManus, Pickering; Seth Longino, Oakdale; Noah Gary, Vinton

LINEBACKERS – Savoin Adams, Pickering; Marques Melbert, Oakdale; Joey Thompson, DeQuincy; Kevon Freeman, Kinder

DEFENSIVE BACK – Greg Jones, Pickering; Evan Fernandez, Pickering; Keyon Pugh, Oakdale; Hezekiah Holt, Vinton; Drew Heinen, Vinton

PUNTER – Zack Lafargue, Kinder

HONORABLE MENTION

ROSEPINE

Braden Nolen

Garrett Mayfield

PICKERING

Kaden O'Banion

Howard Gaston

Daniel Stier

Joshua Shackelford

Evan Bush

Braden LeBato

CLASS 1A

DISTRICT 4

QUARTERBACK – Levi Peloquin, Oberlin

RUNNING BACKS – Trevor Rider, Oberlin; Jacob Gimnich, East Beauregard; Isaiah Ceasar, Basile

WIDE RECEIVERS – Adrian Brown, Hamilton Christian; Luke McCordell, Grand Lake; Jared Joubert, Oberlin

OFFENSIVE LINE – Cole Castille, Grand Lake; Gabe Duplechin, Basile; Gabe Carlson, Gueydan; Karter Cooley, East Beauregard; Kendrick Fontenot, Hamilton Christian

KICKER – Jared Joubert, Oberlin

ATHLETE – Collin Chatman, Oberlin

DEFENSIVE LINE – Kendrick Fontenot, Hamilton Christian; Braden Morgan, Grand Lake; Logan David, Basile; Aiden Reed, Oberlin

LINEBACKERS – Collin Chatman, Oberlin; Alex Fontenot, Oberlin; Bryten Cooley, Merryville; Lane Breaux, Gueydan

DEFENSIVE BACKS – Dakori Lewis, Hamilton Christian; Brayden Richard, Grand Lake; Seth Rider, Oberlin; Jaden Johnson, Oberlin

PUNTER – Kaden Ramsey, East Beauregard

ROVER – Trevor Ryder, Oberlin

RETURN SPECIALIST – Levi Murrell, Grand Lake

OFFENSIVE MVP – Levi Peloquin, Oberlin

DEFENSIVE MVP – Collin Chatman, Oberlin

COACH OF THE YEAR – Durrell Peloquin, Oberlin

SECOND TEAM

QUARTERBACKS – Brayden Richard, Grand Lake; Neiman Sullen, Hamilton Christian

RUNNING BACKS – Collin Chatman, Oberlin; Cam'ron Williams, Merryville; Brice Laughlin, elton

WIDE RECEIVERS – Michael Thomas, Hamilton Christian; Kyler Little, Grand Lake; Seth Rider, Oberlin

OFFENSIVE LINE – Alex Fontenot, Oberlin; Adam Patrick, Oberlin; Hunter Benoit, Merryville; Grant Thahan, Grand Lake; Alek Smith, East Beauregard

KICKER – Kade Billot, Grand Lake

DEFENSIVE LINE – Karter Cooley, East Beauregard; Johan Trahan Gueydan; Jack Savoy, Oberlin; Isaac Cortez, Basile

LINEBACKERS – Brice Laughlin, Elton; Logan Granger, Grand Lake; Bryson McCoy, Basile; Derek Williams, Hamilton Christian

DEFENSIVE BACKS – Adrian Brown, Hamilton Christian; Isaiah Ceasar, Basile; Noah Gill, East Beauregard; Jonathon Cole, Oberlin; Dominic Touchet, Gueydan

PUNTER – Justin Smith, Basile

KICK RETURNER – Adrian Brown, Hamilton Christian;