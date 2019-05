Four area teams advanced to Sulphur to play in the LHSAA State Baseball Tournament.

At McMurry Park

CLASS 3A

No. 3 South Beauregard vs. No. 10 Iowa

Thursday, 1:30 p.m.

Field No. 40

CLASS 1A

No. 6 Oberlin vs. No. 10 Merryville

Thursday, 1 p.m.

Field No. 37

CLASS B

No. 1 Pitkin vs. No. 5 Glenmora

Wednesday, 4 p.m.

Field No. 37

CLASS C

No. 3 Harrisonburg vs. No. 2 Simpson

Wednesday, 1 p.m.

Field No. 37

QUARTERFINAL SCORES

CLASS 3A

Game 1: No. 3 South Beauregard 4, No. 11 Eunice

South Beauregard – Pitching: Avery Davis 7 IP, 6 hits, 7 Ks.

Game 2: No. 3 South Beauregard 7, No. 11 Eunice 3

South Beauregard – Pitching: Chase Fisher 7 IP, 3 hits, 6 Ks.

CLASS 1A

No. 10 Merryville 5, No. 2 Oak Grove 4

Merryville – Hitting: JT Gargis 3-3, JD Reeves 2-2, Zach Cleveland 2-3. Pitching: JD Reeves 4.1 IP, 3 hits, 3 Ks.

CLASS B

No. 1 Pitkin 10, No. 9 Maurepas 2

Pitkin – Hitting: Clay LeBlanc 3-3 4 RBIs. Pitching: Garrett Edwards 6 IP, 1 hit, 9 Ks.

No. 5 Glenmora 5, No. 4 Anacoco

Anacoco – Hitting: Tyler Williams 2-4, Zane West 2-4, Zach Benevage 2-4. Pitching: Landry Alligood 5 IP, 2 hits, 7 Ks.

No. 2 Quitman 8, No. 7 Hicks

Hicks – Hitting: Dylan Williams 2-4, Trace Williams 2-3, Zayne Earl 2-3. Pitching: Trace Williams 3.1 IP, 3 hits, 4 Ks.



CLASS C

No. 2 Simpson 16, No. 10 Starks

Simpson – Hitting: Zach Allbritton 3-5 3 RBIs, Landon Meyers 2-3, Ethan Nash 2-3 5 RBIs, Preston Miller 3-4, Rhett Petre 3-3. Pitching: Landon Meyers 2 IP, 0 hits, 5 Ks.

No. 1 Summerfield 4, No. 8 Singer 3