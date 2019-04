Baseball and softball results for Vernon Parish.

SOFTBALL

LHSAA Playoffs

CLASS 2A

No. 7 Avoyelles 9, No. 10 Pickering 0

Pickering – Hitting: Jasmin Hill 2-3. Pitching: Spring Atkins 4 IP, 4 hits, 2 Ks.



CLASS B

No. 6 Florien 7, No. 11 Pitkin 1

CLASS C

No. 4 Evans 17, No. 13 Simpson 2



QUARTERFINALS

CLASS C

No. 5 Georgetown at No. 4 Evans, 3:30 p.m. Friday

BASEBALL

Hicks 9, Anacoco 3

Hicks – Hitting: Dylan Williams 2-5, Trey Norris 3-4, Collin Cowgill 2-4, Zayne Earl 3-4. Pitching: Brock Beaubouef 7 IP, 8 hits, 3 Ks.

Anacoco – Hitting: Landry Alligood 3-4, Zach Benevage 2-2. Pitching: Alligood 3.2 IP, 11 hits, 4 Ks.

Rosepine 7, Pickering 3

Pickering – Hitting: Zane Parrish 2-4, Ashton Fritts 2-3. Pitching: Fritts 6 IP, 5 hits, 6 Ks.

Rosepine – Pitching: Matt Williams 5 IP, 6 hits, 2 Ks.

Singer 8, Evans 4

Evans – Hitting: Mason Jeane 3-3, Hunter Nash 2-3, Tristen Rodriguez 2-3. Pitching: Wyatt Austin 7 IP, 12 hits, 14 Ks.

University Academy 7, Simpson 6

Simpson – Hitting: Landon Meyers 2-4. Pitching: Meyers 5 IP, 7 hits, 10 Ks.

Pitkin 6, South Beauregard 2

South Beauregard – Hitting: Avery Davis 2-3. Pitching: Davis 5.1 IP, 10 hits, 4 Ks.

Pitkin – Hitting: Jonathan Baker 3-4, Garrett Edwards 2-3, Ethan West 2-3. Pitching: 7 IP, 7 hits, 1 K.