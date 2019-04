Baseball and softball results for Beauregard Parish.

SOFTBALL

LHSAA Playoffs

Class 4A

No. 11 DeRidder 9, No. 6 Grant 4

DeRidder – Hitting: Aubrey Joslin 3-4, Jocelyn Irvine 2-4 3 RBIs, Kinlee Farris 2-4, Brooklyn Green 3-3. Pitching: Kyleigh Hoskey 6 IP, 7 hits, 4 Ks.



SCHEDULE

Class 4A

No. 11 DeRidder at No. 3 West Ouachita, 2 p.m. Saturday

Class 3A

No. 1 Brusly at No. 8 South Beauregard, 4 p.m. Saturday

Class 1A

No. 3 Montgomery at No. 11 Merryville, 4 p.m. Friday

BASEBALL

Singer 8, Evans 4

Evans – Hitting: Mason Jeane 3-3, Hunter Nash 2-3, Tristen Rodriguez 2-3. Pitching: Wyatt Austin 7 IP, 12 hits, 14 Ks.

Rosepine 7, Pickering 3

Pickering – Hitting: Zane Parrish 2-4, Ashton Fritts 2-3. Pitching: Fritts 6 IP, 5 hits, 6 Ks.

Rosepine – Pitching: Matt Williams 5 IP, 6 hits, 2 Ks.

Pitkin 6, South Beauregard 2

South Beauregard – Hitting: Avery Davis 2-3. Pitching: Davis 5.1 IP, 10 hits, 4 Ks.

Pitkin – Hitting: Jonathan Baker 3-4, Garrett Edwards 2-3, Ethan West 2-3. Pitching: 7 IP, 7 hits, 1 K.