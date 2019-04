BPSO Arrests

Mar. 22-29

Inmate Pop. 154

Mar. 22

Eric Alvarado - Ponce - 14:132

Maceo Thomas - Violation of Probation

Mar. 23

Bobby Stolzle - 14:285 $1,500

Mar. 24

None

Mar. 25

Shadow Hamilton - C.CR.P 202 3.25.19 $50,000; C.CR.P 346 $7,000

Noah Lee - Violation of Probation

Mar. 26

Terry Brown - 14:98 $75,000; 32:415 $1,500; 14:99 $1,500

Jade Walker - C.CR.P 883

Mar. 27

Quinteka Cade - 14:26 $1,500; 14:63 $1,500; 40:966.C $1,500

Jay Davis - 14:63 $1,500; 14:67 $1,500; 14:26 $1,500

Tabitha Traylor - C.CR.P 883

Mar. 28

Victoria Berry - 14:72.2 $5,000; 14:67 $1,500

Trevis Vincent - 14:68.4 $5,000

Mar. 29

Robert Dodd - 14:98.2; 32:415; 32:61

Clyde Frank